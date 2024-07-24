Графики отключения света частично отменили: когда будут выключать электроэнергию

Графики отключения света в Украине сегодня, 24 июля, частично отменены. До 16:00 украинцы будут со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предвидятся", - говорится в сообщении.
При этом в ДТЭК отмечают, что в Одесской области отключения начнут действовать с 18:00.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ряде областей отменили график почасовых отключений света. Известно, что до 18:00 свет не будут выключать в Николаевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
"Укрэнерго" накануне сообщало, что в сегодня в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений. Планировалось, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений, в другие часы - по две очереди.
Россия с весны 2024 возобновила обстрелы украинской энергетики. Были уничтожены некоторые ТЭС, повреждены распределительные сети и другие объекты энергетики.
В связи с серьезными повреждениями энергетики в Украине вводят отключения света по графику.
Ранее в Минэнерго заявили об улучшении ситуации, но предупредили, что не стоит исключать новые ухудшения из-за возможных атак врага.
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