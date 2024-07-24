Графики отключения света частично отменили: когда будут выключать электроэнергию

"По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предвидятся", - говорится в сообщении.

При этом в ДТЭК отмечают, что в Одесской области отключения начнут действовать с 18:00.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ряде областей отменили график почасовых отключений света. Известно, что до 18:00 свет не будут выключать в Николаевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

"Укрэнерго" накануне сообщало, что в сегодня в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений. Планировалось, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений, в другие часы - по две очереди.