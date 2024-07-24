Графіки відключення світла частково скасували: коли будуть вимикати електроенергію

"За інформацією від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ДТЕК зазначають, що в Одеській області відключення почнуть діяти з 18:00.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у низці областей скасували графіки погодинних відключень світла. Відомо, до 18:00 світло не будуть вимикати у Миколаївській, Івано-Франківській та Волинській областях.

"Укренерго" напередодні повідомляло, що в сьогодні в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки відключень. Планувалося, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 буде діяти одна черга відключень, в інші години - по дві черги.