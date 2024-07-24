UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Графіки відключення світла частково скасували: коли будуть вимикати електроенергію

Фото: в Україні скасували відключення світла до 16:00 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 24 липня, частково скасували. До 16:00 українці будуть зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За інформацією від "Укренерго", відключення світла до 16:00 не передбачаються", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ДТЕК зазначають, що в Одеській області відключення почнуть діяти з 18:00.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у низці областей скасували графіки погодинних відключень світла. Відомо, до 18:00 світло не будуть вимикати у Миколаївській, Івано-Франківській та Волинській областях.

"Укренерго" напередодні повідомляло, що в сьогодні в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки відключень. Планувалося, що з 8:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 буде діяти одна черга відключень, в інші години - по дві черги.

 

Що відомо про ситуацію зі світлом

Росія з весни 2024 року відновила обстріли української енергетики. Були знищені деякі ТЕС, пошкоджені розподільчі мережі та інші об'єкти енергетики.

У зв'язку з серйозними пошкодженнями енергетики в Україні запроваджують відключення світла за графіками.

Раніше у Міненерго заявили про покращення ситуації, але попередили, що не варто виключати нових погіршень через можливі атаки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКУкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла