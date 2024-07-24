ua en ru
Ср, 24 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В некоторых областях Украины частично отменили графики отключения света

Украина , Среда 24 июля 2024 09:20
UA EN RU
В некоторых областях Украины частично отменили графики отключения света Фото: в некоторых областях частично отменили отключение света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В некоторых областях Украины частично отменили отключения света. Электроэнергию не будут отключаться до 18:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".

Местные облэнерго в Ивано-Франковской и Николаевской областях сообщили, что, по указанию "Укрэнерго", сегодня были отменены графики почасовых отключений электроэнергии до 18:00. Все потребители к этому времени будут со светом.

Также местные СМИ сообщают, что ограничения отменили в Волынской области. Графики начнут действовать с 18.00.

Обновлено

В ДТЭК сообщили, что отключения света до 16:00 не предусматриваются. Речь идет о Киеве, Киевской и Днепропетровской области. В Одесской области графики отменили до 18:00.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что 24 июля во всех областях будет действовать одна очередь отключений с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00. В остальные часы будут выключать по две очереди одновременно.

Ситуация со светом в Украине

Из-за значительных повреждений в результате обстрелов врага в Украине ежедневно вводят почасовые отключения света. Из-за жары ситуация со светом ухудшилась, энергетики отключают по несколько очередей одновременно.

Недавно в Министерстве энергетики заявили об улучшении ситуации, но подчеркнули, что нельзя исключать новые повреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Николаевская область Ивано-Франковская область Электроэнергия Отключения света
NEWS
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
Наступление РФ пойдет на спад. Эксперт указал на важную деталь по боям за Нью-Йорк
DAILY
Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Лимит (не)ограничен. Почему РФ не сможет воевать годами, или когда у Путина закончатся люди