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Графики отключения света частично отменили: когда будут выключать электроэнергию

Украина , Среда 24 июля 2024 10:08
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Графики отключения света частично отменили: когда будут выключать электроэнергию Фото: в Украине отменили отключения света до 16:00 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Графики отключения света в Украине сегодня, 24 июля, частично отменены. До 16:00 украинцы будут со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предвидятся", - говорится в сообщении.

При этом в ДТЭК отмечают, что в Одесской области отключения начнут действовать с 18:00.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ряде областей отменили график почасовых отключений света. Известно, что до 18:00 свет не будут выключать в Николаевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

"Укрэнерго" накануне сообщало, что в сегодня в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений. Планировалось, что с 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений, в другие часы - по две очереди.

Что известно о ситуации со светом

Россия с весны 2024 возобновила обстрелы украинской энергетики. Были уничтожены некоторые ТЭС, повреждены распределительные сети и другие объекты энергетики.

В связи с серьезными повреждениями энергетики в Украине вводят отключения света по графику.

Ранее в Минэнерго заявили об улучшении ситуации, но предупредили, что не стоит исключать новые ухудшения из-за возможных атак врага.

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ДТЭК Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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