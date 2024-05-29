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Будут ли завтра в Украине выключать свет: что говорят в "Укрэнерго"

Украина, Среда 29 мая 2024 18:55
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Будут ли завтра в Украине выключать свет: что говорят в "Укрэнерго" Фото: свет в Украине 30 мая не будут выключаться (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в четверг, 30 мая, отключения электроэнергии не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"30 мая отключения не прогнозируются", - сообщили в компании.

Отмечается, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении ограничений потребления будет сообщено отдельно.

Отключение света в Украине

Напомним, в мае в Украине снова начали выключать свет. Сначала это были экстренные отключения, затем - по графикам.

Ограничения электроснабжения связаны с дефицитом в энергосистеме. В частности, причиной стало то, что украинские энергообъекты подверглись ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.

Однако в последние несколько дней ситуация изменилась - свет не выключали.

Гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что такая ситуация, вероятно, связана с тем, что один энергоблок АЭС был выведен из ремонта.

В то же время, по словам эксперта в сфере энергетики, летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонта.

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Электроэнергия Отключения света Укрэнерго
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