Будут ли завтра в Украине выключать свет: что говорят в "Укрэнерго"
В Украине в четверг, 30 мая, отключения электроэнергии не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"30 мая отключения не прогнозируются", - сообщили в компании.
Отмечается, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении ограничений потребления будет сообщено отдельно.
Отключение света в Украине
Напомним, в мае в Украине снова начали выключать свет. Сначала это были экстренные отключения, затем - по графикам.
Ограничения электроснабжения связаны с дефицитом в энергосистеме. В частности, причиной стало то, что украинские энергообъекты подверглись ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ.
Однако в последние несколько дней ситуация изменилась - свет не выключали.
Гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что такая ситуация, вероятно, связана с тем, что один энергоблок АЭС был выведен из ремонта.
В то же время, по словам эксперта в сфере энергетики, летом отключения света в Украине могут быть серьезнее из-за жары и ремонта.
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