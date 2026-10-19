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В Украине 20 октября свет будут выключать по графикам: детали от энергетиков

19:44 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
В Украине 20 октября свет будут выключать по графикам: детали от энергетиков Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)
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20 октября в ряде регионов Украины продолжится экономия света. Графики отключений будут действовать до двух очередей для обычных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 20 октября

В компании отметили, что вынуждены будут применять меры по ограничению потребления электроэнергии 20 октября:

  • 6:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;
  • 6:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в части областей.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго".

Пользователям советуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе и потреблять электроэнергию бережливо.

Ранее РБК-Украина писало, что 19 октября в Украине будут действовать графики отключения света. Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты Украины.

Кроме того, 18 октября в Киевской области ввели экстренные отключения света, из-за которых графики временно не действуют.

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