В Украине 20 октября свет будут выключать по графикам: детали от энергетиков
20 октября в ряде регионов Украины продолжится экономия света. Графики отключений будут действовать до двух очередей для обычных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Графики 20 октября
В компании отметили, что вынуждены будут применять меры по ограничению потребления электроэнергии 20 октября:
- 6:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;
- 6:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в части областей.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго".
Пользователям советуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе и потреблять электроэнергию бережливо.
Ранее РБК-Украина писало, что 19 октября в Украине будут действовать графики отключения света. Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты Украины.
Кроме того, 18 октября в Киевской области ввели экстренные отключения света, из-за которых графики временно не действуют.