В Украине 20 октября свет будут выключать по графикам: детали от энергетиков

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20 октября в ряде регионов Украины продолжится экономия света. Графики отключений будут действовать до двух очередей для обычных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Графики 20 октября В компании отметили, что вынуждены будут применять меры по ограничению потребления электроэнергии 20 октября: 6:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности во всех регионах Украины;

6:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей) в части областей. Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго".



Пользователям советуют следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе и потреблять электроэнергию бережливо.