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Когда в Киевской области могут вернуть поочередные включения света: прогноз ДТЭК

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Вторник 20 декабря 2022 19:08
Когда в Киевской области могут вернуть поочередные включения света: прогноз ДТЭК Фото: названы возможные сроки возвращения поочередных включений света в Киевской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области могут восстановить поочередные включения света через несколько суток, поскольку ситуация с энергетикой остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

В компании напомнили, что в области действуют аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии остаются 80% абонентов.

"Из-за масштабности повреждений магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям области. Вероятно, такая ситуация может продолжаться 2-3 суток", - отмечают в ДТЭК.

Там также отметили, что энергетики делают все возможное и невозможное для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

Напомним, ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявлял, что свет в Киевской области к вечеру должен появиться в Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.

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Киевская область вимкнення світла Электроэнергия
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