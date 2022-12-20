Когда в Киевской области могут вернуть поочередные включения света: прогноз ДТЭК

В Киевской области могут восстановить поочередные включения света через несколько суток, поскольку ситуация с энергетикой остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

В компании напомнили, что в области действуют аварийные отключения света. Сейчас без электроэнергии остаются 80% абонентов. "Из-за масштабности повреждений магистральных сетей НЭК "Укрэнерго" после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям области. Вероятно, такая ситуация может продолжаться 2-3 суток", - отмечают в ДТЭК. Там также отметили, что энергетики делают все возможное и невозможное для того, чтобы восстановить подачу электроэнергии.