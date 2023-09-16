Графики подготовили, но блекаутов не планируем, - Минэнерго

Она рассказала, что сейчас делается все необходимое для более качественной подготовки к следующему отопительному сезону.

"Прошлый отопительный сезон действительно стал самым сложным для Украины и всей Европы, но в то же время продемонстрировал, что наши энергетики, наша энергетическая система готовы бороться даже с такими вызовами, как постоянные ракетные атаки, и мы делаем все необходимое, чтобы учесть уроки прошлого отопительного сезона и подготовить гораздо качественнее следующего", - сказала Гринчук.

Однако новый отопительный сезон, очевидно, не будет легким, несмотря на то, что с конца предыдущего сезона ведутся работы по восстановлению генерации.

"Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время, мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", - отметила она.

По ее словам, пока не планируется отключение света и блекауты, однако остается большой вызов - повторные атаки России на украинскую энергосистему. К которым, по данным украинской разведки, враг снова готовится. При этом сейчас энергетики имеют больше знаний для восстановления объектов после повреждений, также в Украине более качественная система ПВО.

"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми к атакам и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут. Мы не планируем блекаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется вводить эти графики", - отметила Гринчук.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

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