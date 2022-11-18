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Плановые и аварийные: в "Укрэнерго" сообщили о графиках отключения света по всей Украине

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 09:16
Плановые и аварийные: в "Укрэнерго" сообщили о графиках отключения света по всей Украине Фото: отключения света на 18 ноября планируются по всей Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Графики почасовых отключений будут применены по всей Украине в течение суток 18 ноября. Возможно применение дополнительно аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это усложняет и без того непростую ситуацию в энергосистеме.

"Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - говорится в сообщении.

Ранее в "Укрэнерго" опровергли информацию по поводу полного или частичного обесточивания страны

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