По одной и две очереди: в "Укрэнерго" дали графики отключения света на 3 сентября
В Украине во вторник, 3 сентября, снова будут графики отключения света. Свет в течение дня будут выключать в одной и двух очередях одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
По указанию "Укрэнерго" завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений на протяжении всех суток.
Завтра графики будут действовать следующим образом:
- 00:00 – 06:00 – одна очередь;
- 06:00 – 09:00 – две очереди;
- 09:00 – 16:00 – одна очередь;
- 16:00 – 24:00 – две очереди.
В то время, когда электроснабжение восстанавливается по графику, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения нескольких мощных приборов.
Свет в Украине
С начала мая этого года Россия уничтожила около 80% электрогенерации Украины. Поэтому в Украине были введены графики отключения электроэнергии. Несмотря на сложности, специалистам удалось возобновить ряд энергообъектов.
Однако 26 и 27 августа Россия снова нанесла удар по энергетической инфраструктуре страны. Поэтому были вновь введены графики отключения света.
Также в ДТЭК объясняли, почему об экстренных отключениях света не предупреждают .
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