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Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света

Украина, Вторник 03 сентября 2024 18:41
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Графики не действуют. В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света Фото: в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины вечером 3 сентября ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Как сообщили в ДТЭК, экстренные отключения ввели в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Отмечается, что соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - добавили в ДТЭК.

Как сообщили в "Черниговоблэнерго", в Черниговской области ввели аварийные отключения, отключают от электроснабжения 1 и 2 очереди.

Кроме того, экстренные отключения и в Николаевской области.

Отключение света в Украине

Отметим, из-за дефицита в энергосистеме после российских обстрелов в Украине снова действуют графики отключений электроэнергии, а иногда и аварийные.

В частности, сегодня, 3 сентября, свет в течение дня выключают в одной и двух очередях одновременно.

Кроме того, в ряде областей "Укрэнерго" усилило отключение света до конца суток.

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