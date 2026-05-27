ЕС определил дату начала переговоров о вступлении Украины, - Euractiv

Когда стартуют переговоры

По данным высокопоставленного чиновника ЕС, Еврокомиссия представит предложение открыть первый "кластер" разделов 16 июня на встрече министров Европы в Брюсселе в рамках Совета общих дел.

Такой график позволит лидерам Евросоюза окончательно утвердить этот шаг на заседании Европейского Совета, которое состоится через два дня после этого.

Ожидается, что остальные переговорные "кластеры" для Украины и Молдовы будут открыты в июле.

Сам процесс присоединения состоит из шести так называемых "кластеров", которые объединяют различные сферы права ЕС.

Первый из них касается основных демократических, экономических и институциональных столпов союза - он открывается первым, но закрывается последним.

Для утверждения каждого этапа нужна единогласная поддержка всех 27 государств-членов.

Изменение позиции Венгрии

Ранее евроинтеграционный прогресс Украины существенно тормозил Будапешт.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно блокировал любые шаги Киева на пути в ЕС, однако после 16 лет у власти его правительство было смещено по результатам мартовских выборов в Венгрии.

Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр демонстрирует более взвешенный подход. Хотя его правительство прямо не поддерживает членство Украины, Будапешт готов к компромиссам в обмен на разблокирование европейских фондов, которые были заморожены из-за нарушения законодательства ЕС во времена Орбана.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее отмечала, что старт переговоров станет возможным сразу после завершения транзита власти в Венгрии - вероятно, во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.

Какие условия членства обсуждают

Точные параметры будущего членства Украины все еще дискутируются.

В частности, рассматривались следующие альтернативы: