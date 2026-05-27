ЕС определил дату начала переговоров о вступлении Украины, - Euractiv

Европейская комиссия определила график переговоров по членству Украины в ЕС и планирует предложить открытие первого переговорного "кластера" уже в середине июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
По данным высокопоставленного чиновника ЕС, Еврокомиссия представит предложение открыть первый "кластер" разделов 16 июня на встрече министров Европы в Брюсселе в рамках Совета общих дел.
Такой график позволит лидерам Евросоюза окончательно утвердить этот шаг на заседании Европейского Совета, которое состоится через два дня после этого.
Ожидается, что остальные переговорные "кластеры" для Украины и Молдовы будут открыты в июле.
Сам процесс присоединения состоит из шести так называемых "кластеров", которые объединяют различные сферы права ЕС.
Первый из них касается основных демократических, экономических и институциональных столпов союза - он открывается первым, но закрывается последним.
Для утверждения каждого этапа нужна единогласная поддержка всех 27 государств-членов.
Ранее евроинтеграционный прогресс Украины существенно тормозил Будапешт.
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно блокировал любые шаги Киева на пути в ЕС, однако после 16 лет у власти его правительство было смещено по результатам мартовских выборов в Венгрии.
Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр демонстрирует более взвешенный подход. Хотя его правительство прямо не поддерживает членство Украины, Будапешт готов к компромиссам в обмен на разблокирование европейских фондов, которые были заморожены из-за нарушения законодательства ЕС во времена Орбана.
Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос ранее отмечала, что старт переговоров станет возможным сразу после завершения транзита власти в Венгрии - вероятно, во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.
Точные параметры будущего членства Украины все еще дискутируются.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным и полноценным, отвергнув любые промежуточные или гибридные форматы интеграции.
По его словам, Киев продолжает активную дипломатическую работу на всех уровнях, чтобы максимально приблизить финальный этап вступления.
В то же время в самом Брюсселе призывают не затягивать процесс искусственно. В частности, президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что Украина должна быть в ЕС, а сам блок обязан отвечать на скорость украинских реформ аналогичным темпом и открывать переговорные кластеры без ссылок на альтернативные модели сотрудничества.
При этом украинская сторона уже завершила все необходимые внутренние процедуры.
Ранее глава государства подтвердил, что Украина технически готова к открытию всех шести переговорных кластеров с Евросоюзом и рассчитывает на запуск этих треков в кратчайшие сроки.