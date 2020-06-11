Дощі з грозами та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Фото: спека в Україні (РБК-Україна)

Температура повітря в Україні буде в межах +25 +35 градусів тепла

Сьогодні, 11 червня, у західних областях та в Криму будуть лити дощі з грозами, а у всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря в Україні буде в межах +25 +35 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків у західних областях сьогодні будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +25 +30 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +17 градусів.

У північних областях очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме + 30 +33 градусів. Вночі очікується +17 + 20 градусів тепла.

У центральних та східних областях температура вдень буде від +31 до +35 градусів, а вночі від +16 до +21.

У південних областях сьогодні очікується мінлива хмарність, у Криму литимуть дощі з грозами. Температура повітря вдень буде в межах +31 +35 градусів тепла, а вночі +18 +21.

Фото: погода в Україні на 11 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме +31 +34, а вночі +17 +21 градусів тепла.

Фото: погода в Київській області на 11 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні синоптики попередили про град, дощі та шквальний вітер.

Крім того, синоптики прогнозували, що погода в Україні скоро зміниться, температура повітря знизиться, а дощів стане більше.

Разом з тим, протягом червня погода в Україні буде нестабільною.

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Автор: Андрій Козловський