Град, ливні та сильний вітер: в Україні оголошено штормове попередження

Фото: дощ (РБК-Україна)

У західних областях сьогодні і завтра будуть зливи і штормовий вітер

В Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про град, дощі та шквальний вітер.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Завтра у західних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та на Прикарпатті місцями значні дощі. Також сьогодні на заході країни дощі та сильний вітер.

Додамо, синоптики прогнозували погоду на червень і повідомили, що цей місяць в Україні буде спекотним - термометр часом буде показувати +39 градусів. У порівнянні з травнем у червні частіше можна буде спостерігати грози, град, шквали, сильні дощі та зливи.

Як раніше повідомлялось, сьогодні в Україні спека і мінлива хмарність.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода в Україні скоро зміниться, температура повітря знизиться, а дощів стане більше.

Разом з тим, протягом червня погода в Україні буде нестабільною.

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Автор: Анастасия Рокитна