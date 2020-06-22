Град і шквали: на Київ насувається гроза

Негода протримається до кінця дня
Найближчим часом у Києві очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують грозові дощі, град і шквали.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що негода протримається у столиці до кінця поточного дня.
"Увага! Пепередження про грозу, град та шквал у Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня при грозах град та шквал 15-20 м/с", - повідомили у ДСНС.
Як поводитися під час грози:
Нагадаємо, погіршення погодних умов очікується на більшій частині території країни.
Грози, град та шквали 23 червня накриють Київську область, в північних та Вінницькій областях значні дощі.
Минулої доби в Україні через негоду було знеструмлено 112 населених пунктів у п'ятьох областях.
Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області дощі і зливи зруйнували десятки доріг і мостів.
Автор: Роман Калиниченко