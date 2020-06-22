Град і шквали: на Київ насувається гроза

Найближчим часом у Києві очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують грозові дощі, град і шквали.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що негода протримається у столиці до кінця поточного дня.

"Увага! Пепередження про грозу, град та шквал у Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня при грозах град та шквал 15-20 м/с", - повідомили у ДСНС.

Як поводитися під час грози:

закрити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру - сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, не паркувати біля них авто;

під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени;

на природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у яму (рів), заглиблення, а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Нагадаємо, погіршення погодних умов очікується на більшій частині території країни.

Грози, град та шквали 23 червня накриють Київську область, в північних та Вінницькій областях значні дощі.

Минулої доби в Україні через негоду було знеструмлено 112 населених пунктів у п'ятьох областях.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області дощі і зливи зруйнували десятки доріг і мостів.