Спека і гроза на сході: прогноз погоди на сьогодні

Фото: спека в Україні (РБК-Україна)

У західній областях країни сьогодні дощі та грози, у всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність

Погода в Україні 10 червня погіршиться у західних областях. У всіх інших регіонах сьогодні спека та мінлива хмарність.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західній частині країни сьогодні дощі та грози, але спека. Температура повітря вдень складе +23 +32, а вночі +12 +16.

У північних областях у середу мінлива хмарність. Температура повітря вдень коливатиметься від +31 до +33, а вночі від +17 до +19.

У центральних та східних областях теж спека, вдень +30 +34, а вночі +17 +19.

На півдні країни вдень температура повітря складе +27 +35, а вночі +15 +21.

Фото: погода в Україні на 10 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме від+31 до +34 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +16 +20 градусів.

Фото: погода в Київській області на 10 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні весь день на заході будуть грози та дощі у західних областях.

Крім того, вчора в Києві оголошували штормове попередження та сильні дощі.

Разом з тим, протягом червня погода в Україні буде нестабільною.

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Автор: Андрій Козловський