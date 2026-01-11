RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Грабовское контролируют войска РФ, но Силы обороны не пускают их дальше, - ГПСУ

Фото: пограничник ГПСУ (facebook DPSU)
Автор: Марина Балабан

Российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Демченко сообщил, что украинские защитники - военнослужащие ВСУ и ГПСУ - активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.

В боях на Сумщине участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, которые вступают в стрелковые схватки с оккупантами.

"Если говорить о Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачино, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он осуществлял подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье", - отметил Демченко.

По его словам, благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и сейчас удерживают лишь отдельные позиции.

ГПСУ отмечает, что ситуация на Сумщине остается контролируемой, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.

 

Прорыв границы на Сумщине

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на начало января российские оккупанты продолжали укрепляться в Грабовском. В частности враг дистанционно минировал подступы к селу, чтобы предотвратить контратаки Вооруженных сил Украины.

Начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов информировал, что россияне пытались "прощупать" другие участки границы в Сумской области, некоторые из них очень далеко от Грабовского, но у них не получилось.

Напомним, 18 декабря российские войска пересекли границу Украины в районе села Грабовское Сумской области и похитили местных жителей и вывезли их на российскую территорию. Речь идет об около 50 гражданских, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.

По данным ВСУ, российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. Группа врага в селе остается неизменной - это примерно 100 единиц живой силы, обычные контрактники российской мотострелковой бригады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныСумская областьВойска РФВойна в Украине