Грабовское контролируют войска РФ, но Силы обороны не пускают их дальше, - ГПСУ

Российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Демченко сообщил, что украинские защитники - военнослужащие ВСУ и ГПСУ - активно наносят удары по противнику, чтобы уменьшить его численность и не дать продвигаться дальше.
В боях на Сумщине участвуют как операторы беспилотников, так и пехотные подразделения, которые вступают в стрелковые схватки с оккупантами.
"Если говорить о Сумской области и в том числе по направлению населенного пункта Варачино, там ранее противник таким же образом и пытался штурмовать, к примеру, позиции подразделений ГПСУ. Также он осуществлял подобные действия недавно и по направлению населенного пункта Мирополье", - отметил Демченко.
По его словам, благодаря действиям украинских военных россияне не смогли расширить свой контроль на других направлениях и сейчас удерживают лишь отдельные позиции.
ГПСУ отмечает, что ситуация на Сумщине остается контролируемой, а украинские защитники продолжают наносить точечные удары по противнику, чтобы сдерживать его продвижение.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на начало января российские оккупанты продолжали укрепляться в Грабовском. В частности враг дистанционно минировал подступы к селу, чтобы предотвратить контратаки Вооруженных сил Украины.
Начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов информировал, что россияне пытались "прощупать" другие участки границы в Сумской области, некоторые из них очень далеко от Грабовского, но у них не получилось.
Напомним, 18 декабря российские войска пересекли границу Украины в районе села Грабовское Сумской области и похитили местных жителей и вывезли их на российскую территорию. Речь идет об около 50 гражданских, которые ранее отказались от эвакуации вглубь Украины.
По данным ВСУ, российским оккупантам удалось закрепиться в Грабовском. Группа врага в селе остается неизменной - это примерно 100 единиц живой силы, обычные контрактники российской мотострелковой бригады.