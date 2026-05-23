Игра GTA V стала полигоном для операторов дронов ВСУ, которых учат сбивать "Шахеды" (видео)
В Украине запустили уникальную модификацию для легендарной игры GTA V, которая позволяет сбивать иранские дроны типа "Шахед". Пользователи могут тренировать навыки перехвата вражеских целей в виртуальном городском пространстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинский учебный центр по подготовке дронов WeTrueGun.
Украинские инструкторы интегрировали миссии по перехвату Shahed в специально адаптированный сервер. Это часть проекта, который помогает пилотам держать себя в форме. Разработчики стремились создать среду для сохранения навыков вне сложных военных платформ.
Обновленный сервер построили на базе GTA V Legacy, а для его работы использовали многопользовательский фреймворк FiveM.
Возможности симулятора:
- поиск воздушных целей на большой карте;
- длительное преследование вражеского объекта;
- имитация прямого попадания FPV-дрона;
- отработка тактики в условиях городской застройки.
Операторы практикуют скорость реакции. Они учатся захватывать цель во время полета, а эти навыки пригодятся для реальных задач.
Развлечение или серьезная подготовка?
Разработчики отмечают, что GTA V не заменит профессиональное оборудование. Военных готовят на других системах.
"Важное уточнение: в реальных тренировках экипажей перехватчиков используются специализированные военные симуляторы, такие как "Горизонт", - говорят в WeTrueGun.
Проект имеет конкретное назначение. Специалисты выделили несколько ключевых целей:
- психологическая декомпрессия для опытных пилотов;
- поддержка активных навыков управления FPV;
- проведение смелых экспериментов без риска потерять технику;
- развлечение после тяжелой смены.
Бесплатное обучение для будущих "дроноводов"
Проект в GTA V является лишь частью большой экосистемы обучения. Центр WeTrueGun готовит новое поколение операторов БПЛА, которые планируют служить в Силах безопасности и обороны Украины.
Для будущих контрактников ВСУ обучение предоставляется бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке неравнодушных. Финансирование проекта обеспечивают благотворительные организации и частные доноры;
