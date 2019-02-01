ГПУ завершила розслідування у справі судді Дніпровського райсуду

Розслідування у справі судді за винесення завідомо неправосудних рішень в часи Майдану завершено

Завершено расследование в отношении судьи Днепровского районного суда Киева, которую подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений во времена Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГПУ.

Как отмечается, судья принимала решение о применении предупредительных мер в виде содержания под стражей в отношении 2 лиц, которых 18.02.2014 сотрудниками правоохранительных органов незаконно задержали, сфальсифицированы материалы производства и которые были привлечены к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, а в суд поданы незаконные ходатайства об их аресте.

Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения и в отношении участника автопробега ГО "Автомайдан" к резиденции "Межигорье", который на основании сфальсифицированных материалов в феврале 2014 года незаконно лишен права управления транспортным средством на 3 месяца.

Сообщается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, что повлекло тяжкие последствия).

Стороне защиты открыт доступ к материалам и после ознакомления подозреваемого с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал дело Юрия Крысина, которого обвиняют в противодействии участникам Евромайдана и пытках активистов. Он также отметил, что по делам Майдана в суде находятся несколько десятков дел.