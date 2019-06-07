ГПУ завела справи після резонансних заяв по Донбасу

Генеральна прокуратура України порушила справи після резонансних заяв по Донбасу. Про це Facebook заявив генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко зареєстрував в Єдиному реєстрі досудових розслідувань справи за фактом підготовки до фінансування тероризму, підготовки до перешкоджання діяльності Збройних сил України, державної зради.

"Сьогодні я особисто зареєстрував у ЄРДР резонансну справу. За фактом підготовки до фінансування тероризму... Це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно... Ще одна справа за фактом підготовки до перешкоджання діяльності ВСУ та інших формувань. І ще одна справа за фактом державної зради...Це фактові справи. Хочу сказати всім реваншистам і капитулянтам, закон один для всіх", - заявив генпрокурор.

Він також зазначив, що мова йде про заяви представників України в контактній групі в Мінську і людей з "владних кабінетів".

"Сьогодні я з подивом дізнався, що росіяни нібито втратили контроль над терористичними угрупуваннями....Це не так...Ще більше обурення викликає пропозицію представників в контактній групі заборонити вогонь у бік противника. Я зробив так, як рекомендував президент. Подивився на фото двох синів ... і зробив так, як повинен вчинити генеральний прокурор". - сказав Луценко.

Раніше Луценко назвав можливу торгівлю з ОРДЛО фінансуванням тероризму. За його словами, торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише при їх реєстрації і сплати податків в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганского в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Зазначимо, що Тристороння контактна група Донбасу в Мінську на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.