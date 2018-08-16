В Сумській області на хабарі затримали старшого уповноваженого Держпенітенціарної служби

Старший оперуповноважений за 10000 гривен пообіцяв засудженому посприяти в умовно-достроковому звільненні

В Сумській області керівництво військової прокуратури Сумського гарнізону Центрального регіону затримали старшого оперуповноваженого частини Конотопського виправного центру. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Слідство встановило, що затриманий протягом травня-серпня 2018 вимагав від особи, яка відбуває покарання, неправомірну вигоду в розмірі 10000 гривень. В обмін на грошове винагородження, затриманий обіцяв посприяти з підготовкою документів й направлення їх до суду для умовно-дострокового звільнення.

8 серпня 2018, під контролем правоохонців, ув'язнений передав особі першу частину грошей в розмірі 4500 гривень. 15 серпня 2018 підозрюваного затримали після одержання ним другої частини грошей в приміщенні Конотопського виправного центру Державної пенітенціарної служби України.

Неправомірну вигоду у затриманого було вилучено під час затримання. Також, під час обшуку за місцем проживання затриманого, було вилучено й першу частину хабара.

Затримання проводилось спільними зусиллями з Управлінням захисту економіки Нацполіції, а також із слідчими Управління СБУ Сумської області.

В даний момент затриманому оголошено про підозру у злочині за ч. 3 ст. 368 КК України (Отримання хабара). До суду передано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Фото: затримання підозрюваного (vppnr.gp.gov.ua)

Нагадаємо, у Львові затримали на хабарі підполковника поліції. Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав 600 доларів за видалення з бази даних персонально-довідкового обліку відомостей про судимість місцевого мешканця.