Справа Курченка: ГПУ викликає для вручення підозр оточення Порошенка

Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту у справі Курченка екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повістки на сайті Генпрокуратури.

Кожного з них викликають як підозрюваного. Їх викликають на 23 та 25 квітня. У документах зазначений номер кримінального провадження, в яких, фігурують представники президентського оточення.

Раніше у прокуратурі наголошували, що підозри для оточення президента Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.

Нагадаємо, раніше прокурор ГПУ Костянтин Кулик заявив, що у розслідуванні справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесмена Сергія Курченка особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Він додав, що в розслідування основної справи Курченко втручалися Філатов, а також екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

РБК-Україна раніше писало, що Департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершено розслідування за підозрою Сергія Курченка в участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави Україна.