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Порошенко і Філатов втручалися в розслідування справи про продаж UMH Курченко, - прокурор Кулик

Новини » Політика    11.04.2019 - 20:10
Порошенко і Філатов втручалися в розслідування справи про продаж UMH Курченко, - прокурор Кулик
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Також він заявив про втручання Гонтарєвої у справу Курченка

Прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик заявляє, що у розслідування справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бизнесмена Сергію Курченку особисто втручалися президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов. Про це Кулик повідомив на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

За його словами, в ході досудового розслідування справи Курченка неодноразово надходила інформація про спроби представників Адміністрації Президента і особисто Порошенко неофіційно втрутитися в хід розслідування з метою отримання інформації, яку отримувало слідство і впливу на прокурорів та слідчих, які причетні до проведення розслідування.

"Такі факти стосуються розслідування низки епізодів...за фактом сприяння злочинній організації та легалізації (відмивання) грошових коштів в сумі 440 226 315 доларів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні операцій купівлі-продажу майнових та корпоративних прав групи компаній "Український медіа холдинг", скоєних Курченко, Філатовим, Бугаєм, і іншими особами", - сказав Кулик.

Він додав, що в розслідування основної справи Курченко втручалися Філатов, а також екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Кулик підкреслив, що після оголошення підозр у справі Курченко, співробітники ГПУ організували передачу матеріалів розслідування представникам Філатова і Гонтарєвої.

ГПУ підозрює топ-чиновників з оточення Порошенко у відмиванні 406 млн доларів під виглядом продажу UMH.

ГПУ завершила розслідування у справі побіжного бізнесмена Курченко.

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