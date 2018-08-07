ГПУ викликає на допит Рената Кузьміна

Кузьмін був заступником генпрокурора Пшонки

Генпрокуратура викликає на допит екс-заступника генпрокурора Віктора Пшонки Рената Кузьміна. Про це повідомляється на сайті відомства.

У повістці йдеться, що Кузьмін 9 серпня поточного року викликається на 10 годин 30 хвилин як підозрюваний для проведення допиту у Головне слідче управління ГПУ.

Також прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала на своїй сторінці у Twitter, що Кузьміна також чекатимуть на допит 13,17 і 20 серпня поточного року.

Скрін повістки

Нагадаємо, що 2017 року екс-заступнику генпрокурора Кузьміну повідомили про підозру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2008-2010 років у той час заступник генпрокурора, діючи за попередньою змовою в групі з директором "Пущі-Водиці", здійснили самовільне захоплення земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території "Пущі-Водиці" в м. Києві, будівництво житлового будинку площею 1068 кв. м.