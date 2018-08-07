ГПУ вызывает на допрос Рената Кузьмина

Кузьмин был заместителем генпрокурора Пшонки

Генпрокуратура вызывает на допрос экс-заместителя генпрокурора Виктора Пшонки Рената Кузьмина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В повестке говорится, что Кузьмин 9 августа текущего года вызывается на 10 часов 30 минут в качестве подозреваемого для проведения допроса в Главное следственное управление ГПУ.

Также пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Twitter, Кузьмина ждут на допрос 13,17 и 20 августа текущего года.

Скрин повестки

Напомним, что в 2017 году экс-заместителю генпрокурора Кузьмину сообщили о подозрении.

Досудебным расследованием установлено, что в период 2008-2010 годов в то время заместитель генпрокурора, действуя по предварительному сговору в группе с директором "Пуще-Водице", осуществили самовольный захват земельного участка рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории "Пуще-Водице" в г. Киеве, строительство жилого дома площадью 1068 кв. м.