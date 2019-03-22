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ГПУ викликає на допит Курченка

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 20:37
ГПУ викликає на допит Курченка
Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Курченка підозрюють у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації

Генеральна прокуратура України викликає олігарха Сергія Курченка на допит на 26 березня. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Бізнесмена викликають як підозрюваного в кримінальному провадженні про створення та забезпечення діяльності злочинної організації та привласнення майна.

"Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 26.03.2019 о 14 годині 00 хвилин до слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Гайдара В.А", - йдеться у повістці.

Раніше ГПУ викликала на допит Курченка 19 лютого. 

Відзначимо, що 6 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в судах на завершальних стадіях знаходяться справи стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і українського олігарха Сергія Курченко.

Додамо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв раніше заявляв, що Курченко може бути причетний до поставок російського газу в окремі райони Донецької і Луганської областей.

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