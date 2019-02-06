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В судах на фінальній стадії знаходяться справи Азарова та Курченка, - Луценко

Новини » Політика    06.02.2019 - 16:09
В судах на фінальній стадії знаходяться справи Азарова та Курченка, - Луценко
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

В судах також на завершальних стадіях знаходяться справи Єфремова та Лавриновича

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в судах на завершальних стадіях знаходяться справи щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та українського олігарха Сергія Курченка. Про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також Луценко прокоментував сьогоднішню прес-конференцію екс-президента Віктора Януковича.

"Сьогоднішня конференція засудженого колишнього президента відбулась. Я хочу наголосити, що засудження Януковича є не тільки вироком держави, а і серйозним сигналом для Путіна. Також цей вирок є серйозним сигналом для інших правопорушників, де б вони не перебували", - сказав Луценко.

За його словами, в судах на завершальних стадіях знаходяться справи Єфремова та Лавриновича.

"На фінальній стадії справи Азарова та Курченка. Можна ще перелічити близько 160 справ", - додав він.

Нагадаємо, Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. 

Зазначимо, в серпні цього року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що справу колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова передано до суду. "У нас новина. Пан Азаров вже пішов до суду за заочним засудженням, хоча нікого це вже не хвилює", - зазначив він.

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Новини України Микола АзаровСергій КурченкоЮрій ЛуценкоСуд
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