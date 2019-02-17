Генпрокуратура викликала Курченко на допит

Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Слідчі дії призначені на 22 лютого

Генеральна прокуратура України викликала на допит олігарха Сергія Курченко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію про повістках на сайті ГПУ.

Зазначимо, що слідчі дії призначені на 22 лютого.

"Гр-н Курченко Сергій Віталійович, 21.09.1985 р.н., місце реєстрації: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, буд. 9, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 22.02.2019 о 14 годині 00 хвилин в кабінет №808-В приміщення Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вулиця Різницька, 13/15, для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000003393 від 16.11.2016 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 та іншими статтями КК України", - йдеться в порядку.

Курченко викликають на допит у справі про створення злочинної організації з метою привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах, а також легалізації незаконно отриманих доходів та ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в судах на завершальних стадіях знаходяться справи стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова і українського олігарха Сергія Курченко.

Додамо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв раніше заявляв, що Курченко може бути причетний до поставок російського газу в окремі райони Донецької і Луганської областей.