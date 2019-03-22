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ГПУ вызывает на допрос Курченко

Новости » Общество    22.03.2019 - 20:37
ГПУ вызывает на допрос Курченко
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Курченко подозревают в создании и обеспечении деятельности преступной организации

Генеральная прокуратура Украины вызывает олигарха Сергея Курченко на допрос на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Бизнесмена вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве о создании и обеспечении деятельности преступной организации и присвоении имущества.

"Курченко Сергей Витальевич, 21.09.1985 г.н., место регистрации: Харьковская область, г. Чугуев, ул. Чапаева, дом. 9, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 26.03.2019 в 14 часов 00 минут к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдара.А", - говорится в повестке.

Ранее ГПУ вызвала на допрос Курченко 19 февраля.

Отметим, что 6 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в судах на завершающих стадиях находятся дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и украинского олигарха Сергея Курченко.

Добавим, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее заявлял, что Курченко может быть причастен к поставкам российского газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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