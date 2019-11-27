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ГПУ веде переговори з Канадою про санкції проти Портнова

Новини » Політика     27.11.2019 - 18:09
ГПУ веде переговори з Канадою про санкції проти Портнова
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Рябошапка розповів про дискусії щодо продовження санкцій

Генеральна прокуратура України веде переговори з урядом Канади про продовження санкцій проти Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Про це на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішній день ГПУ веде дискусію з канадським урядом по цій темі.

"Коли вона закінчиться, ми про це повідомимо публічно. Поки не закінчилася вся ця ситуація, ми не можемо коментувати більше", - заявив Рябошапка.

Він також відмовився коментувати, якими є шанси продовження санкцій відносно Портнова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГПУ засекретила інформацію про санкції проти Портнова. Тоді ж стало відомо, що санкції, введені урядом Канади після Революції гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо українська сторона не повідомить про наявність підстав для їх продовження.

У квітні 2016 року ЄС виконав рішення суду, яким введення санкцій проти нього було визнано протиправними. Канада ж у грудні 2018 році відмовилася знімати санкції та виплачувати компенсації.

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Новини України Андрій ПортновГПУКанадаСанкції
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