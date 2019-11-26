ГПУ засекретила інформацію про Портнова

Фото: Андрій Портнов (УНІАН)

Мова йде про підстави для збереження санкцій щодо Портнова

Генеральна прокуратура України (ГПУ) засекретила інформацію про збереження санкцій щодо колишнього радника екс-крезидента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мова йде про підстави для збереження санкцій щодо Портнова, продовжені урядом Канади у 2019 році ще на п'ять років.

У запиті журналісти просили повідомити, чи здійснює Генеральна прокуратура або її підрозділи досудові розслідування, в яких досліджується роль та діяльність Портнова, та чи нове керівництво відомства поділяє позицію, викладену в листі нині звільненого заступника генпрокурора Сергія Кізя, надісланого ним у Канаду, про те, що не існує підстав для перебування Андрія Портнова у санкційному списку Канади. Генпрокуратура залишила ці питання журналістів без відповіді.

Згодом у ГПУ надіслали доповнення до відповіді, в якому самоусунулися від поставлених журналістами запитань.

Зазначимо, що санкції проти Портнова, запроваджені урядом Канади після Революції Гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура не повідомить про наявність підстав для їхнього продовження.

Додамо, Андрій Портнов був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, його називали куратором судової гілки влади.

Він покинув Україну одразу після втечі Віктора Януковича. Цього року він повернувся в Україну.

Нагадаємо, Головне управління Служби безпеки України в Криму у липні 2019 року оголосило про проведення розслідування справи про держзраду, в рамках якої перевірялась причетність Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму.