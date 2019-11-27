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ГПУ ведет переговоры с Канадой о санкциях против Портнова

Новости » Политика     27.11.2019 - 18:09
ГПУ ведет переговоры с Канадой о санкциях против Портнова
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Рябошапка рассказал о дискуссиях насчет продления санкций

Генеральная прокуратура Украины ведет переговоры с властями Канады о продлении санкций против Андрея Портнова, бывшего замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича. Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний день ГПУ вдет дискуссию с канадским правительством по этой теме.

"Когда она закончится, мы об этом публично сообщим. Пока не закончилась вся эта ситуация, мы не можем комментировать больше", - заявил Рябошапка.

Он также отказался комментировать, каковы шансы продления санкций в отношении Портнова.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ засекретила информацию о санкциях против Портнова. Тогда же стало известно, что санкции, введенные правительством Канады после Революции достоинства, могут быть сняты в ближайшее время, если украинская сторона не сообщит о наличии оснований для их продления.

В апреле 2016 года ЕС исполнил решение суда, которым введение санкций против него было признано противоправными. Канада же в декабре 2018 году отказалась снимать санкции и выплачивать компенсации.

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Новости Украины Андрей ПортновГПУКанадаСанкции
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