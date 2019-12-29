У ГПУ стверджують, що суди у справі екс-"беркутівців" продовжаться

Судовий розгляд за звинуваченням екс-"беркутівцям" у справі про розстріли на Майдані буде продовжено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

У прокуратурі зазначили, що екс-"беркутівці" будуть зобов'язані виконувати покладені судом обов'язки, зокрема прибувати за першим викликом суду.

"Київський апеляційний суд 28 грудня 2019 року виніс ухвалу про зміну запобіжних заходів на особисті зобов’язання п’ятьом колишнім працівникам ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві у справі про розстріли на Майдані. Після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначали у ГПУ, у випадку невиконання обвинуваченими обов‘язків і встановлення обставин, що обвинувачені переховуються від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, судом буде прийнято рішення про оголошення їх у розшук.

"Після оголошення обвинувачених у міждержавний та/або міжнародний розшук може бути прийняте рішення про здійснення заочного кримінального провадження", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше повідомлялося, що екс-"беркутівці" можуть потрапити в списки на обмін полоненими. Київ і ОРДЛО вже погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Обмін повинен відбутися 29 грудня.