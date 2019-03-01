ГПУ встановила особи нових фігурантів по справі Майдану

ГПУ оголосила про підозру екс-начальникам департаментів СБУ та МВС

Управление специальных расследований ГПУ сообщило, что установило новых фигурантов по делу Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В частности, ГПУ объявила о подозрении бывшему начальнику департамента общественной безопасности МВД Украины и бывшему начальнику департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Они объявлены в розыск.

"Кроме того, в связи с установлением новых обстоятельств участия бывших высших должностных лиц государства - премьер-министра Украины, министра обороны Украины, главнокомандующего Вооруженных сил Украины, командующего внутренних войск МВД Украины, директора департамента МВД Украины, исполняющего обязанности начальника ГУМВД Украины в г. Киеве и командира полка милиции особого назначения "Беркут" - в противодействии протестным акциям им сообщено об изменении ранее сообщенной подозрения и о новом подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении митингующих", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ГПУ завершило расследование в уголовном производстве в отношении заместителя председателя Апелляционного суда Киева и двух судей этого же суда, которые арестовывали активистов во время Революции Достоинства.

Ранее международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана.

Добавим, что 2 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие по делам расстрелов на Майдане фактически завершено.