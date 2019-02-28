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Справа Майдану: ГПУ завершила розслідування по суддям Апеляційного суду Києва

Новини » Суспільство    28.02.2019 - 11:31
Справа Майдану: ГПУ завершила розслідування по суддям Апеляційного суду Києва
Фото: Революція Гідності (memory.gov.ua)

Судді відмовили у апеляції захисту активісту, якого затримали 24 січня 2014 року на бульварі Лесі Українки в Києві

Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершило розслідування у кримінальному провадженні стосовно заступника Голови Апеляційного суду Києва і двох суддів цього ж суду, які арештовували активістів під час Революції Гідності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Зокрема, у прес-службі повідомили, що суддя відмовив у апеляції захисту активісту, якого затримали 24 січня 2014 року на бульварі Лесі Українки в Києві і безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

"Крім того, заступнику керівника цього суду інкримінується також і незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду та "ручне" маніпулювання зі складом колегій суддів з розгляду апеляційних скарг, відповідальність за яке передбачена ст. 376-1 КК України", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ зазначили, що стороні захисту відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення підозрюваного з матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду.

Нагадаємо, 12 квітня 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру одному з колишніх заступників голови Апеляційного суду Києва і двом суддям цього суду у справі Майдану.

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