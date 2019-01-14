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ГПУ викликає на допит Арбузова

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 11:02
ГПУ викликає на допит Арбузова
Фото: Сергій Арбузов (Уніан)

Його викликають для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликає на допит екс-главу Національного банку України Сергія Арбузова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

"Арбузов Сергій Геннадійович, Вам необхідно з’явитися 15.01.2019 о 10 годині 00 хвилин до прокурора відділу організації процесуального керівництва у перейнятих кримінальних провадженнях, спільних слідчих груп управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Зюзя О.С.  для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.)" - йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

Нагадаємо, Швейцарія ще на рік продовжила заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. 

Відзначимо, за даними Державної служби фінансового моніторингу, на зарубіжних рахунках заблоковано активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн ​​євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти арештовані в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
 

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