ГПУ повідомляє про "чистку" в кабінетах керівництва ДФС Житомирської області

На офіційному сайті відомства інформація про обшуки відсутня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні, 6 червня, повідомив, що в кабінетах керівництва Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Житомирській області відбувається "чистка". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", - написав Луценко.

Разом з тим, на офіційному сайті ДФС у Житомирській області інформації щодо обшуків немає.

Зазначимо, що начальником Головного управління ДФС у Житомирській області є Олександр Лавров. Пасадовець має 8 заступників.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби Харківської області.