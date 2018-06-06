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ГПУ повідомляє про "чистку" в кабінетах керівництва ДФС Житомирської області

НовиниПолітика    06.06.2018 - 11:45
Фото: Юрій Луценко (прес-служба Юрія Луценка)
Фото: Юрій Луценко (прес-служба Юрія Луценка)

На офіційному сайті відомства інформація про обшуки відсутня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні, 6 червня, повідомив, що в кабінетах керівництва Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Житомирській області відбувається "чистка". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", - написав Луценко.

 
 

Разом з тим, на офіційному сайті ДФС у Житомирській області інформації щодо обшуків немає.

Зазначимо, що начальником Головного управління ДФС у Житомирській області є Олександр Лавров. Пасадовець має 8 заступників.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби Харківської області.

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Теги публікації: Юрій Луценко, Житомир, ГПУ, ДФС, обыск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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