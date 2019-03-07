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ГПУ викрила план підкупу виборців у трьох областях


Загальний бюджет цього плану 1,67 млрд гривень

План подкупа избирателей в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областях во время выборов 2019 изъяли правоохранители во время обысков по делу причастности народного депутата Валерия Дубиля к подкупу кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Юрия Луценко.

Как отмечается, при обысках были изъяты планы финансирования и наличные средства вне избирательного фонда для сети агитаторов.

"Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу по 45 тыс. избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидатв Родины в первом туре. Общий бюджет только этого плана - 1,67 млрд гривен", - написал Луценко.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал переписку подозреваемых в подкупе кандидата в президенты Юрия Тимошенко с народным депутатом Валерием Дубилем.

РБК-Украина писало, что вчера, 6 марта, кандидату в президенты Юрию Тимошенко предлагали 5 млн гривен за отказ баллотироваться. Правоохранители задержали двух исполнителей. ГПУ назвало заказчиком подкупа нардепа Валерия Дубиля.

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