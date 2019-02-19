У ГПУ розповіли про реальні вироки у справах Майдану

Винесено 9 обвинувальних вироків "тітушкам" та вирок по нападу на Веремія

За все время расследования по делам в отношении "титушек" на Майдане было вынесено 9 обвинительных приговоров. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник Отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской.

По его словам, у ГПУ есть 9 приговоров с лишением свободы, где лица отбывают наказание или уже отбыли.

"Это касается исключительно дел в отношении "титушек". Если говорить конкретно по делам, то у нас более всего реальных приговоров по событиям похищения людей на станции метро Петровка и пытки их. Реальный приговор в деле по нападению на Татьяну Чорновил. Там 5 лет лишения свободы получило лицо за нападение и за причинение повреждений средней тяжести", - сообщил Донской.

Кроме того, по его словам, есть реальный приговор по нападению на веремия.

"Апелляционный суд удовлетворил нашу жалобу и лицо получило 5 лет лишения свободы. Это в тех производствах, где процессуальное руководство осуществляют прокуроры моего отдела", - добавил он.

По его словам, в отношении преступлений правоохранителей дела затягивают в судах еще на стадии подготовительного заседания.

Ранее начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что о подозрении сообщено 66 лицам, которые подозреваются в причастности к убийствам протестующих на Майдане в ходе Революции достоинства.

Вместе с тем, по его словам, в небольших делах относительно преступлений на Майдане назначаются условные меры наказания или отсутствует привлечении к ответственности.

В начале декабря прошлого года в ГПУ анонсировали, что следственные эксперименты по растрелам на Майдане 20 февраля 2014 года могут завершиться до конца 2018 года.