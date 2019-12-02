ГПУ провела обшуки в одеському аеропорту

Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України (ГПУ) за участю співробітників Головного контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ провели обшуки на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

Мова йде про можливе заволодіння коштами комунального підприємства службовими особами підрядних організації за договорами проведення ремонтних робіт на території аеропорту.

"Слідство вважає, що підрядники з ремонту, діючи через схему завищення обсягів та вартості виконаних робіт, незаконно заволоділи грошима комунального підприємства на суму понад 11 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ході обшуків були вилучені оригінали договорів, актів прийому виконаних робіт та інших документів щодо проведених господарсько-фінансових операції.

Нагадаємо, вчора ДБР спільно з ГПУ провело обшуки на митних постах аеропорту "Київ" (Жуляни) і "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці.

Також Державне бюро розслідувань проводило обшуки у прокуратурі Дніпропетровської області.