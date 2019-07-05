ГПУ просить повторно оголосити Іванющенка в розшук

Генеральна прокуратура направила голові Національної поліції України листа щодо поновлення розшуку Юрія Іванющенка. Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомила Сарган, заступником генерального прокурора 3 липня скасовано постанови прокурора прокуратури Одеської області від 18 березня та 18 квітня 2019 року про закриття кримінального провадження за підозрою Юрія Іванющенка та його партнерів по одеському бізнесу Івана Аврамова, Олега Греся та Бориса Мельничука у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема, Іванющенку інкримінують ч. 5 ст. 191, (привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою) ч. 3 ст. 368-2 (незаконне збагачення), ч. 3 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) КК України.

"Голові Національної поліції України направлено листа щодо поновлення розшуку Іванющенка. Тепер слідкуємо за сайтом МВС у рубриці "розшук", - додала повідомила вона.

Крім того, Генеральна прокуратура просить поновити розшук партнера Іванющенка по одеському бізнесу Івана Аврамова.

Нагадаємо 3 липня Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що колишній народний депутат і близький соратник екс-резидента Віктора Януковича Юрій Іванющенко більше не перебуває у розшуку. Правоохоронці припинили його розшук після того, як прокуратура Одеської області повідомила МВС про закриття кримінального провадження проти Іванющенка.

Відзначимо, Верховний суд закрив всі кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка у березні 2017 року. У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.