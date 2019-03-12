У ГПУ прокоментували розслідування журналістів про корупцію в оборонній сфері

У ГПУ вважають, що інформація про затягування справи з боку Генпрокуратури не відповідає дійсності

После опубликованного расследования "Наші гроші" о хищениях в "Укроборонпроме", в ГПУ заявили, что разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны Генпрокуратуры не соответствуют действительности. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, в ГПУ расследуется только одно производство.

"В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первый - мошенничество. Этот эпизод в суде с 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования - Рогозой. Второй - по неуплате налогов", - написал он.

Лысенко пишет, что затягивание дела о коррупции в обороне со стороны ГПУ не соответствует действительности.

"Объявлено подозрение, взыскана немалая сумма недоимки в госбюджет.

Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности. Относительно коррупционной составляющей, то хищения или коррупционные действия должностных лиц "Укроборонпрома" - исключительная подследственность НАБУ", - написал он.

Напомним, в расследовании журналистки Леси Ивановой говорилось о том, что почти все правоохранительные органы знали об указанных схемах хищениях в "Укроборонпроме". В частности, НАБУ, ГПУ и СБУ.

После этого новоозданное Государственное бюро расследований заявило, что выяснит роль НАБУ, СБУ и прокуратуры в коррупции в оборонной сфере.