ГПУ надала докази фінансування Росією "ЛНР"

Генеральна прокуроратура України надала докази участі та фінансування Російською Федерацією тероризму на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що 25 серпня після обстрілу бойовиками населеного пункту Золоте-3 Попаснянського району Луганської області прокурорами було вилучено залишок боєприпасу, а саме реактивного протипіхотного гранатомета РПГ-32 "ХАШИМ" 2012 року випуску.

"За попередньою інформацією, зазначений боєприпас на озброєнні Збройних Сил України не перебуває, а з 2008 року належить до комплексу озброєння Збройних Сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Здобуті докази буде використано у справах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему фінансування "ДНР" через мережу автозаправок. Участики угрупування здійснили подвійну реєстрацію підконтрольних підприємств - у державних органах України і на тимчасово окупованій території. Вони регулярно сплачували податки до так званих фіскальних органів "ДНР", відкривши для цього рахунки у фейковому "Центральному Республіканському банку ДНР".