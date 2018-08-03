ГПУ отримала доступ до справи ДМС про надання Новинському громадянства України

ГПУ перевірить законність надання українського громадянства депутату від "Опозиційного блока" Вадиму Новинському

Генеральна прокуратура України (ГПУ) отримала доступ до матеріалів Державної міграційної служби (ДМС), щоб перевірити українське громадянство олігарха та народного депутата від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського. Про це йдеться у рішенні Печерського суду.

Слідство вважає, що було зібрано достатньо доказів винуватості нардепа, але виникла потреба використати як докази матеріали справи про надання йому громадянства України.

Суддя Печерського районного суду Києва дав доступ й дозволив вилучити документи слідчим ГПУ по справі ДМС про прийняття до громадянства Новинського.

"У органу досудового розслідування виникли обґрунтовані сумніви вважати, що в матеріалах справи… відсутній оригінал Указу президента України Януковича Віктора Федоровича… про прийняття до громадянства України Новинського Вадима Владиславовича", – йдеться в рішенні суду.

Також слідчі вважають, що у документах відсутній підпис екс-президента України Віктора Януковича як уповноваженої особи.

Речник генпрокурора Лариса Сарган прокоментувала у своєму Facebook, що "‪ГПУ отримала доступ до документів для того, щоб зібрати характеризуючі дані про особу, яка проходить по справі" й наголосила, що перевірка надання громадянства є "виключною компетенцією Державної міграційної служби України та комісії‬ з питань громадянства ‪при АП, що розглядає ці питання‬".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Новинського внесли в базу "Миротворця". Автори анкети Вадима Новинського називають його "відповідальним за поширення кремлівської пропаганди у вигляді т. зв. "Русского мира" від імені УПЦ (МП)".