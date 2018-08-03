ГПУ получила доступ к делу ГМС о предоставлении Новинскому гражданства Украины

ГПУ проверит законность предоставления украинского гражданства депутату от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) получила доступ к материалам Государственной миграционной службы (ГМС), чтобы проверить украинское гражданство олигарха и народного депутата от "Оппозицийного блока" Вадима Новинского. Об этом говорится в решении Печерского суда.

Следствие считает, что было собрано достаточно доказательств виновности нардепа, но возникла необходимость использовать в качестве доказательств материалы дела о предоставлении ему гражданства Украины.

Судья Печерского районного суда Киева дал доступ и позволил изъять документы следователям ГПУ по делу ДМС о принятии в гражданство Новинского.

"У органа досудебного расследования возникли обоснованные сомнения считать, что в материалах дела ... отсутствует оригинал Указа президента Украины Януковича Виктора Федоровича ... о принятии в гражданство Украины Новинского Вадима Владиславовича", - говорится в решении суда.

Также следователи считают, что в документах отсутствует подпись экс-президента Украины Виктора Януковича как уполномоченного лица.

Представитель генпрокурора Лариса Сарган прокомментировала в своем Facebook, что "ГПУ получила доступ к документам для того, чтобы собрать характеризующие данные о личности, которая проходит по делу" и подчеркнула, что проверка предоставления гражданства является "исключительной компетенцией Государственной миграционной службы Украины и комиссии по вопросам гражданства при АП, что рассматривает эти вопросы ".

Напомним, ранее сообщалось, что Новинского внесли в базу "Миротворца". Авторы анкеты Вадима Новинского называют его "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т.н. "Русского мира "от имени УПЦ (МП)".