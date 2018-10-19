ГПУ передасть до Міжнародного кримінального суду дані про обстріл Золотого-4

Ілюстративне фото (twitter.com/borisich_glass)

Бойовики обстріляли Золоте-4 снарядами калібру 120мм

Генеральна прокуратура України (ГПУ) передасть до Міжнародного кримінального суду (МКС) дані про обстріл бойовиками м. Золоте-4 Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ГПУ.

Зазначається, що у рамках розслідування обстрілу правоохоронці здобули докази порушення Російською Федерацією (РФ) та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права.

Обстріл відбувся 13 жовтня 2018 близько 17:00 з тимчасово окупованої території Луганської області. За даними ГПУ, бойовики застосували важку артилерію.

"У ході огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок та господарські споруди по вул. Першій Вільній у м. Золоте-4 Попаснянського району. На теперішній час встановлено, що обстріл вівся снарядами калібру 120 мм із м. Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія)", - додали в ГПУ.

Правохоронці намагаються встановити осіб, причетних до обстрілу.

Фото: наслідки обстрілу (gp.gov.ua)

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що снайпер бойовиків обстріляв контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар’їнка" на Донбасі. Внаслідок обстрілу куля калібру 7,62 мм влучила в заднє скло однієї з автівок, що перебували на оформленні в КПВВ. Постраждалих немає.