ГПУ відкрила справу проти Медведчука

Справу відкрито за підозрою у держзраді та сепаратизмі

Генеральная прокуратура Украины внесла сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины, - посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмены. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган.

Так, производство было начато по обращению нардепа от фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука.

"5 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Тетерука Андрея в ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - сказано в сообщении.

Указано, что глава организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук сделал заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

"Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва", - отметили в ГПУ.

Подчеркивается, что провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Конституции и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

"При таких обстоятельствах, в действиях Медведчука В.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). Конституцией Украины законодательно закреплено территориальное устройство Украины (ст.133), предусматривающее Донецкую и Луганскую области, как административно-территориальные единицы в составе государства", - пояснили в Генпрокуратуре.

Сарган отметила, что материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности.

Напомним, в конце января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не может привлечь к уголовной ответственности Виктора Медведчука. При этом он допускал привлечение политика к уголовной ответственности только по двум статьям - ст. 111 и ст 110 Уголовного кодекса.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко назвал лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука представителем президента РФ Владимира Путина в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Добавим, в декабре прошлого года на одном из заседаний парламента народные депутаты устроили массовую драку в сессионном зале из-за Медведчука.