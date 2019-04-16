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ГПУ спростувала дані про замах на Зеленського

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 09:35
ГПУ спростувала дані про замах на Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Інформація про підготовку замаху на Зеленського не відповідає дійсності

У Генеральній прокуратурі спростовують інформацію про причетність затриманих напередодні в Київській області до замаху на кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, затримана біля Іванковичей озброєна група готувала замовний замах на одного з кримінальних авторитетів, а не на Зеленського. Затримання проходило в лісі, поруч з дорогою, яка веде в село, в якому живе сім'я Зеленського.

"Окремі засоби масової інформації через повідомлення одного з народних депутатів помилково почали трактувати дану подію, як можливий замах на нього. Офіційно заявляємо, що ніякого відношення затримана група до кандидата в президенти України Зеленського не має, в правоохоронних органах відсутня будь-яка інформація по підготовці злочину щодо останнього", - додала Сарган.

Відзначимо, напередодні нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що було затримано підозрюваних в підготовці замаху на Зеленського.

ГПУ спростувала дані про замах на Зеленського

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України переходить на посилений режим роботи перед другим туром виборів.

Раніше також стало відомо, що Зеленського не влаштувала пропозиція Петра Порошенка про час дебатів на "Олімпійському".

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