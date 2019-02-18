ГПУ пояснила вимогу про доступ до документації "Нового времени"

Видання звинувачують у розголошенні матеріалів досудового слідства

Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к документации "Нового времени" в связи с разглашением материалов досудебного расследования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

По ее словам, суд предоставил ГПУ доступ к документации в издании "Новое время" за разглашение материалов досудебного расследования. Она также добавила, что разглашение материалов досудебного расследования является уголовным преступлением и предусматривает штраф или исправительные работы.

В то же время спикер ГПУ Андрей Лысенко уточняет, что портал "Новое время" в статье о финансировании обучения дочери "бриллиантового прокурора" Александра Корнийца в Британии опубликовал копию ответа британских правоохранительных органов на запрос ГПУ в рамках международной правовой помощи.

После этого ГПУ открыла дело за разглашение данным предварительного расследования и направила изданию запрос о получении информации и копий документов. Однако НВ отказалось предоставить необходимые данные, в связи с чем прокуратура обратилась в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре доступ к внутренним документам редакции "Нового времени" из-за материалов о "бриллиантовом прокуроре" Александре Корнийце.

В сентябре 2016 года ГПУ завершила расследование по делу Корнийца. Его обвиняют в вымогательстве и подлоге.