Уродженка РФ отримала 6 років в'язниці за передачу інформації бойовику

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Засуджена погодилась допомогти бойовику у теракті проти українських військових

Жительку Хмельницького, уродженку Росії, яка передавала інформацію російському бойовику і готувала теракт, засудили до шести років ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Судовий репортер".

Відповідне рішення 27 грудня прийняв Хмельницький міськрайонний суд.

Вказано, що у 2017 році жінка адмініструвала групу в мережі "Однокласники", де розміщувала інформацію з метою виправдання агресії РФ проти України, підтримки сепаратистських, терористичних формувань та рухів, які діють на території Луганської та Донецької областей України.

Засуджена у січні 2017 року розпочала переписку із громадянином РФ, який має військову підготовку і проходив службу в повітряно-десантних військах Міноборони РФ, брав участь у військових компаніях РФ на території Чечні та АР Крим. Росіянин з 2014 року перебуває на окупованій території Луганської та Донецької областей.

Від представника РФ жінка отримала завдання підтвердити місце проживання українського військовослужбовця 8 полку спеціального призначення з дислокацією у Хмельницькому.

"Також їй було дано завдання на встановлення зв'язків із військовослужбовцями 19 ракетної бригади з дислокацією у м. Хмельницький, 8 полку спеціального призначення з дислокацією у м. Хмельницький та Шепетівського ремонтного заводу. У кінці лютого 2017 жінка намагалася завербувати українського військовослужбовця, показуючи йому переписку з представником РФ, але отримала відмову", - зазначає видання.

Крім того, 2 березня 2017 року жінка з власної ініціативи повідомила представнику РФ про переліт чотирьох вантажних військових літаків в сторону південного сходу, а у подальшому погодилась допомогти у теракті проти українських військових. Так, засуджена планувала отримати та зберігати вибухівку у себе вдома.

"Вибухівку передали рейсовим мікроавтобусом сполученням "Бендери-Одеса"… Саморобний вибуховий пристрій був замаскований у пачці з-під кави, яку разом з продуктами харчування та речами помістили до сумки. Працівники затримали жінку у день, коли вона отримана вказану сумку", - сказано у повідомленні.

Так, за сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Додамо, у вироку зазначається, що обвинувачена є уродженкою Росії і росіянкою за національністю.

Нагадаємо, у жовтні екс-беркутівець отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам даних про приїзд президента Петра Порошенка в штаб АТО в Харківській області.

РБК-Україна також писало, що у січні минулого року у Донецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність мережі інформаторів бойовиків так званої "ДНР".